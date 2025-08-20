Meteo Giuliacci, ecco chi si salva dal "weekend della tempesta"

Un’ondata di caldo sta per essere interrotta da una perturbazione proveniente dall’Europa settentrionale, che porterà un fronte perturbato in Italia, causando temporali, grandine, colpi di vento e un netto calo delle temperature. Il cambiamento inizierà dalla sera di martedì 19 agosto, con i primi segnali al Nord-Ovest. Mercoledì 20 agosto, temporali intensi colpiranno il Nord-Ovest, estendendosi poi a tutto il settentrione e parte del Centro Italia, portando una diminuzione delle temperature e fenomeni come grandine e venti forti.

Come riporta meteogiuliacci.it , al Sud, invece, prevarranno nuvole innocue e un aumento delle temperature per i venti meridionali, senza grandi variazioni.Giovedì 21 agosto, l’instabilità persisterà al Centro-Nord, con temporali e rischio di grandinate, mentre al Nord-Ovest si registrerà un miglioramento in serata. Le temperature continueranno a calare, ma al Sud la stabilità resterà prevalente, con qualche pioggia isolata sulle regioni tirreniche. Da venerdì 22 agosto, un aumento della pressione porterà un miglioramento, con il ritorno di condizioni più stabili e un lieve rialzo delle temperature, segnando l’inizio di un weekend più tranquillo. Questo passaggio segna la fine del caldo intenso, con un’evoluzione meteorologica che ridisegna il quadro climatico italiano, portando freschezza al Nord e al Centro, mentre il Sud rimane più stabile.