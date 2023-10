Vigile che timbrava in mutande? Un clamoroso ribaltone: reintegrato

29 ottobre 2023 a

a

a

Era diventato il simbolo dei “furbetti del cartellino”, i dipendenti pubblici che fanno figurare la presenza al lavoro senza poi effettivamente svolgerlo. Per via di quella foto che ha fatto epoca: lui che, in mutande, timbra per l’appunto il cartellino. Era il 2015. Ora la Corte d’Appello di Genova ha annullato il provvedimento di licenziamento disciplinare nei confronti di Alberto Muraglia, l’ex vigile di Sanremo finito a processo a seguito dell’inchiesta sul presunto assenteismo dei dipendenti del Comune di Sanremo. Oltre a doverlo reintegrare nel posto di lavoro, il Comune di Sanremo è stato condannato a corrispondere a Muraglia «a titolo di risarcimento la retribuzione globale dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività»: circa 250mila euro.