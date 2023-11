Lamezia Terme, tre carabinieri falciati dall'auto in corsa: cos'è successo?

04 novembre 2023 a

Tre carabinieri travolti da un'auto a Lamezia Terme: è successo questa mattina durate un controllo in strada. Gravi due dei tre militari investiti, ferito anche il conducente della Bmw che li ha travolti. Le cause alla base di questo episodio sono ancora in corso d'accertamento. I due carabinieri feriti in modo grave sono ora ricoverati in ospedale, uno a Catanzaro e l'altro a Lamezia Terme. Per entrambi la prognosi è riservata. Tuttavia, secondo quanto si è appreso, non sarebbero in pericolo di vita. Un'altra ambulanza, poi, ha prelevato il conducente della Bmw, trasferito a sua volta in una struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti.

Nel momento in cui sono stati investiti, i due carabinieri si trovavano accanto a un'auto fermata per un controllo. Poco dopo è arrivata di corsa la Bmw che li ha travolti. Alla guida una persona che avrebbe perso il controllo della macchina, finendo prima contro un cancello e poi contro i militari fermi lungo la strada. Pur essendo ancora in corso i dovuti accertamenti, gli stessi carabinieri, che hanno avviato le indagini sull'incidente, avrebbero escluso che il conducente della Bmw abbia investito i due uomini in modo intenzionale, riferendo invece che si sarebbe trattato di un fatto accidentale. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme, che hanno messo in sicurezza il luogo dell'incidente e le auto coinvolte.