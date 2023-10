A14, si taglia le vene e cammina sulla carreggiata: travolto da un camion

28 ottobre 2023 a

Tragedia sull'autostrada A14: un uomo di 57 anni ha parcheggiato la sua auto in un'area per la sosta di emergenza, si è tagliato le vene e ha cominciato a camminare sulla carreggiata, sulla corsia nord. Un camionista che passava di lì in quel momento se l'è trovato all'improvviso in mezzo alla strada e non ha potuto fare niente per evitarlo. L'incidente è avvenuto nella mattinata di ieri nel tratto di strada compreso tra i caselli di Montemarciano e Senigallia. Nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare, era già morto.

Il tragico destino della vittima si è incrociato con quello di un camionista, che si è trovato a passare proprio mentre l'uomo si trovava in mezzo alla carreggiata, finendo così per travolgerlo. Sul posto la polizia autostradale di Fano e la polizia stradale di Ancona in supporto, i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso. La vittima - come riporta Leggo - sarebbe originaria di Reggio Emilia, ma non sarebbero ancora chiari i motivi del gesto. A seguito dell'incidente, Autostrade per l'Italia ha segnalato 3 chilometri di coda tra Ancona Nord e Senigallia, nella corsia nord in direzione Bologna, che è stata smaltita nel giro di due ore.