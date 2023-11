Bergamo, "ha soffocato e ucciso i figli di 4 e 2 mesi": arrestata la madre

Foto: Lapresse

04 novembre 2023 a

a

a

Inquietante la storia che arriva da Pedrengo, un piccolo comune alle porte di Bergamo. Una donna di 27 anni è stata arrestata e portata in carcere con l’accusa di doppio infanticidio. L’indagine parte da lontano: nel 2021 era morta la sua figlia per quello che si pensava essere stato un tragico incidente. All’epoca nessuno aveva avuto dubbi sul fatto che la bimba fosse deceduta per soffocamento a causa di un rigurgito, anche perché a dare l’allarme e a chiamare i soccorsi era stata proprio la madre.

Lei e il marito aveva deciso di avere un secondo figlio, che il 25 ottobre 2022 è morto in circostanze simili. È quindi scattato un campanello d’allarme, con i carabinieri che hanno dato via a un’indagine che ha portato all’arresto della donna, una 27enne di origini indiane che da bambina era arrivata in Italia grazie all’adozione di una famiglia bergamasca. Il secondo figlio è morto a soli due mesi e gli inquirenti hanno voluto vederci chiaro: troppo strano che due neonati siano morti per soffocamento, con la madre che sia nel primo che nel secondo caso si trovava da sola in casa e aveva chiamato i soccorsi.

L’accusa è che la donna abbia soffocato entrambi i figli, una bimba di quattro mesi e un bimbo di due mesi. La morte del secondogenito ha spinto la Procura a riesumare la salma della primogenita: sono emerse delle analogie che hanno convinto gli inquirenti a contestare alla donna il duplice infanticidio. Adesso si dovrà capire cosa ha spinto la 27enne ha compiere degli atti tanto orribili contro i suoi stessi figli.