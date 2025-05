Autostrada, non mantieni la destra? Cosa cambia col Tutor

Fate molta attenzione in autostrada quando la vostra auto è sotto l'occhio attento delle telecamere. Come riporta Italia Oggi, il Tutor 3.0 non ha la capacità di sanzionare chi non mantiene la corsia più a destra in autostrada. La violazione dell’obbligo di occupare la corsia libera più a destra, prevista dall’articolo 143 del Codice della Strada, può essere rilevata esclusivamente dagli agenti di polizia direttamente sul posto, come confermato dalla Polizia di Stato in risposta a una nostra richiesta di chiarimenti. Al contrario, i dispositivi automatici come il Tutor possono accertare da remoto solo la violazione del divieto di sorpasso per i mezzi pesanti.

Non trovano fondamento, quindi, i video e i contenuti circolati sui social e sul web che sostenevano la possibilità di una multa automatica tramite Tutor 3.0 per chi occupa la corsia centrale. Il Codice della Strada, infatti, non consente l’accertamento a distanza di questa infrazione tramite sistemi automatizzati. La Polizia di Stato ha sottolineato che verificare a distanza questa violazione sarebbe complesso, richiedendo un campo visivo ampio per accertare l’effettiva possibilità o obbligo di spostarsi sulla corsia più a destra.