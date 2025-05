Garlasco, i pm: "Andrea Sempio era nella villetta"

Quattro o cinque elementi geolocalizzerebbero Andrea Sempio sulla scena del crimine di Garlasco, dove venne trovata senza vita, ad agosto 2007, la 26enne Chiara Poggi. Sempio, 37 anni e amico del fratello della vittima, fu indagato già negli anni scorsi ma l'inchiesta si chiuse con un'archiviazione. Oggi è tornato al centro della scena. Una delle ipotesi investigative è che si trovasse nella villetta di via Pascoli, quella in cui fu ritrovato il corpo di Chiara, al momento del delitto.

Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 20 maggio, Sempio sarà interrogato dagli inquirenti. Anche se non si sa ancora se risponderà alle domande degli investigatori o se invece sceglierà di avvalersi della facoltà di tacere, come previsto dal codice. Contemporaneamente sarà sentito come "testimone assistito" Alberto Stasi, ex fidanzato della vittima e unico condannato per l'omicidio. A quasi 300 chilometri di distanza, a Venezia, sarà sentito anche Marco Poggi, il fratello di Chiara. I loro interrogatori serviranno a chiarire quanto Sempio frequentasse davvero la villetta di via Pascoli e i suoi rapporti con Chiara.