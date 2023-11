Roma, orrore contro Meloni al corteo pro-Palestina: "Nuova Norimberga"

04 novembre 2023 a

"Una nuova Norimberga per i crimini dell'Occidente in Palestina": questo quanto si legge su uno striscione esposto da un gruppo di persone alla manifestazione pro Palestina a piazza Vittorio, a Roma. Accanto alla frase i volti del presidente del consiglio italiano Giorgia Meloni, del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, del presidente israeliano Benjamin Netanyahu, del segretario generale della Nato Jens Stoltemberg e del presidente della commissione europea Ursula Von der Leyen. Il corteo si muoverà a breve in direzione piazza San Giovanni.

Su altri striscioni esposti durante la manifestazione si legge "Fuori l'Italia dalla guerra", oppure "No alla guerra e alle spese militari. Fuori dalla Nato, Palestina libera", e ancora "Nato, Ue, sionisti: cacciamoli via". Al corteo, promosso da Potere al Popolo, hanno aderito anche Rifondazione comunista, Unione popolare, Usb, movimenti di lotta per la casa, comunità palestinese e diverse organizzazioni studentesche tra cui Osa e il collettivo Cambiare Rotta. Presenti già diverse centinaia di persone.

Sempre oggi un altro corteo pro-Palestina è in programma a Milano. Tra gli striscioni esposti uno in particolare invita a boicottare i prodotti israeliani. Un segno di protesta "contro l'occupazione e l'apartheid in Palestina". "Sono una volontaria, sono stata a Gaza e conosco la situazione. Faccio parte di BDS Milano, 'boycott, disinvest and sanction'. È ora di agire, non solo di parlare", ha detto ad AdnKronos Annalisa, che regge tra le mani lo striscione.