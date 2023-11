Politicamente corretto, l'ultima follia: vietato dire "buco nero"

08 novembre 2023 a

Le follie del politicamente corretto, ahinoi, non hanno più limiti. Come è noto, tra schwa e l'ossessione per le declinazioni, queste follie da tempo colpiscono tanto la lingua quanto l'arte (cinema, letteratura). Ora, però, abbiamo a che fare con l'ultima frontiera raggiunta dai talebani della lingua. I quali sono finiti in un "buco nero". Già, perché c'è chi sostiene che non si debba più pronunciare la locuzione "buco nero". Le ragioni? Lunari.