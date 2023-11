Napoli, arresto da brividi: 32enne si tuffa nell'acqua gelida

13 novembre 2023 a

a

a

Cattura da brividi a Napoli: ieri un 32enne di Ponticelli avrebbe cercato di fuggire dalle forze dell'ordine tuffandosi in mare a Torre del Greco e preferendo così l'acqua gelida agli agenti. Lo riporta il Corriere della Sera, che pubblica anche il video dell'episodio. La scena, infatti, è stata ripresa da alcuni cittadini presenti sul lungomare ed è poi finita su TikTok. Pare che l’uomo fosse un sorvegliato speciale e che avesse violato l’obbligo di soggiorno nel Comune di Napoli.

Individuato dai Carabinieri fuori dall’area a lui consentita, sarebbe quindi stato inseguito, fino alla cattura in mare. L'uomo si sarebbe tuffato in mare nonostante le onde e le condizioni meteo proibitive e sarebbe rimasto con l'acqua gelida fino al busto per diversi minuti, mentre i carabinieri lo aspettavano sulla spiaggia, intimandogli di ritornare a riva. Il 32enne, insomma, non avrebbe tentato al fuga a nuoto ma sarebbe rimasto fermo a guardare da lontano gli agenti. Alla fine i militari avrebbero deciso di intervenire, si sarebbero lanciati in mare e sarebbero riusciti a bloccarlo dopo una breve resistenza, portandolo infine in carcere. L’uomo sarebbe ora in attesa di giudizio.