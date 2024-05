Arisa, la confessione: "Perché avevo ripreso 13 chili in un mese"

11 maggio 2024 a

Sognava di sposarsi, ma è saltata tutto. Ora Arisa è single, non è innamorata, sta bene da sola. Ma la verità, spiega al Corriere della Sera, è che "per essere amata farei qualsiasi cosa". La cantante, in una lunga intervista, parla delle sue traversie con ammirevole schiettezza. Si parte dal primo bacio ("A un compagno di scuola. A stampo. Avevo 13 anni, aspettavo da tanto quel momento. Mi sentivo imbranata, invece mi disse: 'Chi ti ha insegnato a baciare così?'") all'ultimo, ogni giorno ai suoi collaboratori, dal suo ultimo singolo (Baciamo stupido, non a caso) alle nozze saltate ("Confidavo di fare scintille il giorno del mio matrimonio, però non è arrivato, non so se per fortuna o sfortuna. Pensavo fosse una priorità, non lo è, per la prima volta nella vita non sento la necessità di stare con qualcuno").

Soprattutto, il centro delle sue confessioni è il suo rapporto con l'amore e i partner. "Vivo lunghi periodi senza relazioni. Il primo vero fidanzato è arrivato a 24 anni, l’autore di Sincerità. Non ho mai avuto particolare bisogno della presenza di qualcuno accanto a me, sono indipendente, da sola sto bene". La mamma la rimprovera spesso: "Cercati qualcuno che può badare a te", le dice. "Ma io non aspetto uno che mi mantenga o mi risolva i problemi, ma che renda i momenti liberi più divertenti e smorzi quelli di tensione. Però mi scelgo sempre spiriti liberi come me e finisce che non ci si trova".

Aveva fatto un annuncio provocatorio, aveva chiesto ai pretendenti di farsi avanti. "Ho ricevuto mille, anche 1.500 proposte, ho smesso di contarle. Ma in realtà non cercavo marito, era un modo per denunciare il cinismo dei rapporti che viviamo, filtrati dai social, era ironico". "Gli uomini risolti desiderano accanto una donna intelligente e io lo sono - prosegue -. Mi spiace solo che, se incontro qualcuno che mi attrae e, che so, è un amante delle begonie, io per lui divento una begonia. Se ha la passione dei serpenti, mi faccio serpente. Per essere amata farei qualsiasi cosa". Il rischio è quello di derive pericolose: "Se mi vogliono magra, dimagrisco, se grassa, ingrasso. Una volta mi ero lasciata con una ragazzo di cui ero molto innamorata. Ho fatto tanto sport, mi era venuto un fisico pazzesco. Lui tornò. 'Ti preferisco curvy'. E in un mese ho ripreso 13 chili. Dovrei vivere l’amore con cautela, trovare qualcuno che mi faccia sentire bene nella mia pelle".