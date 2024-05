Stasera Italia, Pietro Senaldi smaschera De Luca: "Attacca don Patriciello perché è geloso della Meloni"

11 maggio 2024 a

a

a

"Lui è geloso della Meloni". È un Pietro Senaldi senza peli sulla lingua quello ospite di Stasera Italia su Rete 4. Il condirettore di Libero è tornato sulle parole del governatore della Campania Vincenzo De Luca che ha definito il parroco di Caivano, don Maurizio Patriciello, "Il Pippo Baudo dell'area nord di Napoli". Affermazioni gravissime pensando al gran lavoro che sta portando avanti in un quartiere difficilissimo, falcidiato dalla camorra.

Secondo Senaldi, la spiegazione di tali affermazioni ingiuriose è tutta politica: "Lo dice non perché attacca Don Patriciello, perché l'obiettivo è la Meloni. Perché lui è geloso della Meloni, è geloso di quello che la Meloni ha fatto in Campania per quella comunità e che avrebbe dovuto fare lui. Ma lui preferisce...".

Ecco quindi la stoccata del giornalista che, riprendendo le famose dirette in cui De Luca spara a zero contro tutti usando un gergo non certo istituzionale, ha detto: "Lui fa un altro lavoro: ogni venerdì fa il battutista, preferisce fare le battute. Collegato in trasmissione c'era anche don Patriciello che si è detto molto preoccupato per la violenza delle parole usate dal governatore, specie perché potrebbero indurre certi criminali a sentirsi liberi di compiere gesti estremi contro di lui e la sua chiesa.