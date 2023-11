Il Signore degli Anelli? Adesso seduce anche la sinistra

16 novembre 2023 a

Alla Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma è approdata la mostra monografica su J.R.R. Tolkien. Ci sarà tempo fino all'11 febbraio per visitarla. E Luca Betarice su Libero ci accompagna in questo viaggio che è diventato anche un caso politico. A chi appartiene Tolkien? Non è una questione politica ma di valori, si sentirà a lui vicino chi rifiuta la società contemporanea che appiattisce tutto in un nichilismo indistinto, come sottolineato dal ministro Gennaro Sangiuliano, intervenuto all’inaugurazione.