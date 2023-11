Giulia Cecchettin, quel messaggio su Instagram dopo la morte: "Non voglio nulla in cambio"

18 novembre 2023 a

Giulia Cecchettin è morta e con lei anche tutte le speranze di riabbracciarla. Finisce nel peggiore dei modi il caso che ha tenuto l'Italia col fiato sospeso per una settimana. Il corpo della 22enne è stato ritrovato in un canalone nei pressi del lago di Barcis. Una notizia che ha gettato nello sconforto anche le persone comuni, estranea alla vicenda. E questo lo si può notare dai commenti piovuti sul profilo Instagram della ragazza. "Giulia - si legge - mi sei entrata nel cuore da subito in un modo particolare...controllavo sempre il telefono x aver notizie tue... Notizie positive...purtroppo è andata diversamente... Ora sei con la tua mamma.. Aiuta il tuo papà i tuoi fratelli e vola in Paradiso, che dolore mamma mia. Ciao Giulia, figlia sorella amica di tutti noi".

A fargli eco Mateo Santori che spiega: "Da uomo non posso fare altro che vergognarmi per l'ennesimo femminicidio....Lo stesso impegno che è stato messo per debellare l'epidemia del Covid bisognerebbe usarlo anche per quest'altra epidemia. Già dalle scuole elementari bisognerebbe educare emotivamente i bambini, far gestire loro lo stress, le frustrazioni, il rifiuto e la perdita di una persona. Rip Giulia".

Sotto una foto che ritrae la giovane insieme alla mamma, scomparsa solo pochi mesi fa, un'utente scrive: "Adesso sei tra le braccia della tua cara mamma, al sicuro. Ciao piccola grande Giulia, il tuo ricordo rimarrà per sempre qui. Ti è stata tolta la possibilità di crescere e diventare una meravigliosa donna, ma ti prometto che lui pagherà... Buon viaggio tesoro". Toccante quanto scritto da un'anziana signora: "Ciao Giulia, sono una nonna di Reggio Emilia. Abito sola, quando torni se vorrai ti ospiterei volentieri per fare i corsi nella mia città, così eviterai di fare sei ore di treno. Non voglio nulla in cambio, ti aspetto". Anche la sorella Elena ha voluto ricordarla su Instagram con uno scatto in bianco e nero. Momenti spensierati, dove entrambe sorridono una accanto all'altra e la scritta "Rest in power. I love you".