Giulia Cecchettin morta, l'ultimo orrore: "Aveva deciso tutto filippo"

18 novembre 2023 a

a

a

Il ritrovamento del cadavere di Giulia Cecchettin mette fine al mistero della sua scomparsa. Ora però si cerca di capire il motivo di questa morte assurda. E in questa ottica vanno rilette le parole di quanti, in questi giorni, raccontano la personalità di Filippo Turetta su cui spicca un mandato di cattura internazionale. Filippo non si comportava da amico, piuttosto da fidanzato, ha notato ad esempio Daniele Bovolato, il ristoratore che si è occupato di organizzare la festa di laurea di Giulia, e che ha visto la ragazza l'ultima volta una settimana fa. "Conosco il padre, che ha prenotato per la figlia. Oggi dovevano fare un rinfresco con i parenti, una quindicina di persone, più che altro parenti, e poi sabato era in programma la festa con gli amici. Con lei ci siamo scambiati i messaggi per sabato e poi è venuta la scorsa settimana a parlare per definire il menù", ha spiegato al Giornale che lo ha raggiunto telefonicamente.

"Apparentemente esanime". Giulia, il retroscena. E per Filippo scatta l'ordine di cattura internazionale

"C'era anche Turetta", dice il ristoratore che ammette di non sapere che i due si fossero lasciati. "Non è che lui si è presentato come fidanzato ma si deduceva, e lui si comportava, come se fosse ancora il fidanzato. La cosa che a noi è sembrata strana è che era lui che parlava della laurea, del festeggiamento, che si occupava di decidere. Lei semplicemente annuiva. Quello che decideva era lui", ha puntualizzato il signor Bovolato. Filippo, secondo il titolare del locale, aveva un comportamento "abbastanza normale però non sembrava il classico amico che accompagna e suggerisce, ecco. Il suo atteggiamento era più da compagno, da fidanzato. Dava certe indicazioni che se sei un amico non dai, al massimo consigli. Non decidi su quella che è la festa non tua. Questo, col senno di poi, ci ha un po' sorpreso", ha spiegato Bovolato. "Ho letto che già ad agosto si erano lasciati e lei lo assecondava, probabilmente perché c'era una sorta di debolezza da parte di lui...", ha concluso. Parole che ora, con l'iscrizione di Filippo sul registro degli indagati e il ritrovamento del cadavere