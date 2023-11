Giulia Cecchettin, la straziante reazione della sorella alla notizia della morte

18 novembre 2023 a

a

a

Le speranze sono svanite nella tarda mattinata di sabato 18 novembre: Giulia Cecchettin è morta, con tutta probabilità uccisa da Filippo Turetta, il suo ex che non si rassegnava all'addio. Il cadavere della 22enne di Vigonovo è stato trovato nel lago di Barcis: la conferma che si trattasse proprio di Giulia è arrivata dalla procura di Venezia, incaricata delle indagini.

Filippo ancora non si trova. La sua auto è stata avvistata in Austria: dopo le indiscrezioni la circostanza è stata confermata anche dalle autorità. Giulia e Filippo erano spariti lo scorso sabato: a una settimana di distanza, insomma, evaporano le speranze di ritrovarla viva. Resta solo il dolore, lo choc per una vicenda agghiacciante.

Poco dopo la conferma della morte di Giulia, sui social ecco apparire un post della sorella, Elena Cecchettin, che fino all'ultimo secondo ha sperato in un epilogo positivo. "Rest in power, i love you", ha scritto a corredo di una foto in bianco e nero che ritrae le due sorelle. Poche parole per dirle addio.

Elena in questi giorni si è molto esposta, tra appelli e ricostruzioni, il tutto senza mai perdere lucidità. Diffidava di Turetta, e lo aveva detto chiaro e tondo: "Filippo era pericoloso, il video non mi ha stupito", aveva commentato ieri, venerdì 17 novembre, dopo che era stato rintracciato un video che mostrava la brutale aggressione di lui contro Giulia, risalente allo scorso sabato, il giorno della scomparsa.

E ancora, l'agenzia di stampa Lapresse ha raccolto il commento di Giovanni, cugino di Giulia: "Non c'è più niente da dire, Filippo ha ucciso mia cugina. Spero che trovino quel vigliacco, se non si è già ammazzato anche lui", ha concluso Giovanni, pieno di rabbia e dolore.