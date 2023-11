Giulia Cecchettin, coltellate alla testa e al collo: dettagli terrificanti

18 novembre 2023 a

Giulia Cecchettin sarebbe stata uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta, ancora irreperibile, con diverse coltellate alla testa e al collo: questo quanto emerso dall'ispezione cadaverica esterna svolta fino a pochi minuti fa dal medico legale Antonello Cirnelli, alla presenza del sostituito procuratore di Pordenone Andrea Del Missier. Secondo quanto apprende l'Ansa, la giovane presentava anche delle ferite da difesa alle mani e alle braccia.

Nelle scorse ore, dalla ricostruzione degli inquirenti è emerso anche che Turetta avrebbe gettato il corpo di Giulia lungo un dirupo, facendolo rotolare per una cinquantina di metri, fino a quando si è fermato in un canalone. La strada dove è stata trovata Giulia nel periodo invernale viene chiusa fino al 15 aprile, perché impraticabile. Circostanza che comunque non è detto il giovane sapesse. Il corpo è stato trovato da un'unità cinofila della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia.

Pare, inoltre, che il corpo della 22enne presentasse una evidente frattura alla testa al momento del ritrovamento, avvenuto questa mattina sulle sponde del lago di Barcis. L'autopsia, che verrà effettuata a inizio della prossima settimana, stabilirà la compatibilità delle fratture con le macchie di sangue repertate dai carabinieri sulla strada della zona industriale di Fossò, dove Filippo Turetta l'avrebbe colpitaq prima di caricarla di forza nella Fiat Grande Punto.