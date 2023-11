Milano, ragazzo difende una ragazza dal fidanzato violento: lei lo umilia così

21 novembre 2023 a

a

a

"Chi è indifferente vince e chi cerca di fare qualcosa viene distrutto. Ma preferisco essere gettato a terra e rialzarmi piuttosto che essere chiuso nell’omertà e stare in silenzio". A fare queste riflessioni è Francesco, un ragazzo che domenica sera, dopo essere uscito dal lavoro, mentre camminava in zona Baggio a Milano ha visto un uomo che sferrava un pugno alla fidanzata. Tra l'indifferenza generale, Franscesco è intervenuto: prima allontanando l'uomo e poi chiamando la polizia. La storia, raccontata dalla pagina social "MilanoBelladaDio", ha però un colpo di scena che non lui non si aspettava.

"Perché l'ha uccisa, aberrazione intollerabile". Meloni, le parole fortissime su Giula e Turetta

La donna dice a Francesco "capisci che adesso il mio ragazzo va nei casini per colpa tua?" come se cercasse di difenderlo nonostante la violenza. Lui le spiega che "la situazione era grave e che non potevo non difenderla dal suo fidanzato...", racconta Francesco. Ma il peggio arriva dopo. La minaccia dell'aggressore di chiamare i suoi amici "stenderlo per terra" perché "quella è la sua donna, che lui può farle quello che vuole" diventa realtà. Pochi minuti prima dell’arrivo della polizia, infatti, quattro amici dell’uomo lo aggrediscono. Subisce un trauma cranico, la frattura del naso e di una costola.

"Colpa di Dio, Patria e famiglia": Cecchettin, il delirio della Vagnoli in tv su destra e governo



Alla fine della storia, Francesco riflette e scrive: “Questo è il nostro Paese, questo è il mondo in cui vivo. Dove chi è indifferente vince e chi cerca di fare qualcosa viene distrutto. Ma preferisco essere gettato a terra e rialzarmi piuttosto che essere chiuso nell’omertà e stare in silenzio".