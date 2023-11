Storie Italiane, Filippo Turetta? "Devi farti curare": Gabriella Marano rivela la telefonata

22 novembre 2023 a

a

a

Filippo Turetta aveva provato già a seguire le indicazioni di uno psicologo per tenere a bada il suo disagio che è definitivamente esploso con l'omicidio di Giulia Cecchettin. A rivelarlo è Gabriella Marano, consulente della famiglia Cecchettin ai microfoni di Storie Italiane su Rai 1: "Lui ha provato tre volte, da tre terapeuti diversi, sollecitato da Giulia – ha detto ai microfoni di Storie Italiane, in diretta su Rai 1 – i segnali c’erano? Assolutamente sì. E’ stata la stessa Giulia che ha fatto la telefonata e che ha invitato Filippo Turetta a farsi curare. C’è un messaggio di Giulia che dice: ‘E’ stato proprio cattivo e mi ha fatto paura’”.

E ancora: “Filippo è andato prima da un terapeuta con un primo incontro gratuito, ma a quell’incontro non avrebbe parlato”. E la stessa Marano ha aggounto: "Ci sarebbe stato un secondo incontro ma non si è presentato, e poi un terzo ma dove fa scena muta. E’ andato anche presso lo sportello dell’università ma sembra che i tempi di attesa fossero lunghi. Poi Giulia lo ha iscritto al progetto della Regione Veneto che prevede incontri per ragazzi a costo zero e lì avrebbe fatto degli incontri, quindi lì va capito cosa sia successo, questo è il percorso".

Apre la portiera e pronuncia queste 5 parole: retroscena, la fine di Filippo Turetta

Una circostanza che certamente sarà approfondita e che potrebbe dare risposte a quanto accaduto. Soprattutto su dove rintracciare il vero movente di questo terribile delitto. Turetta verrà estradato con un volo di linea dalla Germania. Lo andranno a prelevare alcuni carabinieri. Poi dovrà fare i conti con la giustizia italiana.