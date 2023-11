Sergei Magrin scomparso, angoscia in Veneto: l'appello di Luca Zaia

24 novembre 2023 a

Ore di profonda angoscia per Sergei Magrin, ragazzo di 16 anni residente a Schiavon, in Veneto, scomparso nel pomeriggio di ieri, giovedì 24 novembre. Del giovane infatti non si ha più alcuna traccia.

La famiglia e le istituzioni locali lanciano un appello a chiunque abbia vista qualcosa o potrebbe averlo fatto, l'obiettivo è ritrovarlo e portarlo a casa il prima possibile. "Chiunque lo vedesse nei dintorni di Schiavon, Colceresa, Nove, Breganze è pregato di avvisare le Forze dell'Ordine al 112".

Sergei Magrin ha i capelli corti e biondi, un fisico atletico e potrebbe indossare gli occhiali che si vedono nella sua fotografia che è stata diffusa. L'ultimo avvistamento risale a circa 24 ore fa: secondo quanto si è appreso, il minorenne era andato regolarmente a scuola e una volta terminate le lezione sarebbe uscito dall'istituo che frequentava e avrebbe preso l'autobus per rincasare. Da quel momento di lui non si è più saputo nulla.

Una volta tornati dal lavoro, i genitori di Sergei hanno provato a rintracciarlo, senza successo. Dopo diversi tentativi di mettersi in contatto col figlio, hanno denunciato la scomparsa ai Carabinieri. Le ricerche dei Vigili del Fuoco si stanno concentrando in località Mason Vicentino, nel comune Colceresa, dove è stato per l'ultima volta agganciato il cellulare di Magrin.

Nella notte tra giovedì e venerdì, in virtù dell'apertura del piano per le ricerche di persone scomparse, sono entrate in azione anche le squadre dei Vigili del Fuoco di Bassano del Grappa, della centrale di Vicenza e anche una squadra arrivata dal comando di Varese.

Anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, si è speso in un appello sui social in cui ha condiviso la fotografia e le generalità di Sergei Magrin, invitando a far circolare il più possibile la segnalazione affinché il ragazzo venga ritrovato.