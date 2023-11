Giulia Cecchettin, la foto che indigna l'Italia: chi tifa per Turetta

25 novembre 2023 a

Una scritta vergognosa sulla porta del bagno femminile del liceo “Bartolomeo Zucchi” di Monza: «Turetta salvaci tu». Il graffito, nero, è stato realizzato con vernice spray. Al momento il responsabile non è ancora stato identificato. A denunciare il caso è stata una studentessa. «Bisogna mostrare cos’è successo», ha detto, «non ci sentiamo più sicure ad andare in bagno». «Voglio sperare che sia opera di un estraneo, il bagno è vicino all'ingresso dell’istituto», ha commentato a Fanpage Rosalia Caterina Natalizi Baldi, preside del liceo classico e musicale statale, «la scuola era aperta per una mostra organizzata dagli studenti».