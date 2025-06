Giuliacci, il meteo: "Caldo e temporali". Dove scatta l'allarme climatico

Fino a questa sera sarà "allarme climatico" in Veneto. Lo ha proclamato la regione guidata dal governatore Luca Zaia a seguito delle previsioni contenute nel Bollettino del Disagio Fisico e della Qualità dell'Aria emesso da Arpav. Particolacalrmente a rischio le zone costiera, pianeggiante continentale e pedemontana.

Come sottolinea il meteorologo Mario Giuliacci sul suo sito di analisi e previsioni del tempo, in queste ore qualcosa è destinato a cambiare in Italia dopo giorni soleggiati e caratterizzati da un caldo intenso e già "estivo". "Una perturbazione atlantica, approfittando del parziale indebolimento dell'alta pressione, si addosserà alle Alpi e spingerà correnti relativamente più fresche e instabili sulla nostra Penisola, favorendo la formazione di numerosi temporali e anche una parziale attenuazione del caldo".

In base alle ultime mappe meteo, spiega lo staff di Giuliacci, al Nord nelle prossime ore si verificherà "un marcato aumento dell'instabilità", sulle Alpi e sulla Pianura Padana, mentre "verranno per lo più risparmiate le zone costiere". Lunedì 16 giugno altri acquazzoni e temporali nel Nordest e poi, a scendere sulle regioni del versante adriatico, dalle Marche fino alla Puglia.

Secondo Mattia Giussoni, meteorologo di IlMeteo.it, "stiamo entrando nella fase clou di questa ondata di caldo con valori termici di circa 7-8°C superiori alle medie climatiche attese solitamente a metà giugno". E il rischio è quello di "eventi estremi". Sono previste punte massime fin verso i 36-37°C in Toscana, Lazio e Umbria con picchi oltre i 40°C nelle zone interne di Sardegna e Sicilia.