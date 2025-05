Filippo Turetta, se il killer diventa un "esempio"

Il femminicidio di Giulia Cecchettin è diventato il simbolo della lotta alle violenze di genere in Italia; la sua morte per mano dell’ex fidanzato, un “bravo ragazzo” ha smosso - purtroppo ancora non a sufficienza - le coscienza rappresentando un punto di svolta collettivo: il padre Gino ha dato vita alla Fondazione con il nome della figlia, per promuovere una società realmente inclusiva, capace di prevenire e contrastare ogni forma di violenza sulle donne; la sorella di Giulia invece ha approfittato del megafono che l’atrocità capitata alla sorella le ha messo in mano, per parlare in tv di cultura dello stupro, di patriarcato, invitando a bruciare tutto, non a rimanere in silenzio. Elena non ha mai accettato la morte di Giulia come inevitabile, e continua a battersi perché nessun altro “bravo ragazzo”, come venne definito l’assassino Filippo Turetta, possa arrivare ad uccidere per un “no” che ogni individuo, a prescindere dal genere, ha il sacrosanto diritto di pronunciare.

L’impegno della famiglia Cecchettin è encomiabile, ma la cronaca dimostra, ahinoi, che c’è più di qualcuno che vede invece in Filippo Turetta un simbolo altrettanto forte, un modello a cui ispirarsi. Nel giorno in cui Giulia avrebbe compiuto 24 anni e il padre e la sorella l’hanno ricordata sui social con foto e pensieri dedicati («Quando tutto brucia per te sì, forse anche io», ha scritto Elena) un diciannovenne a Merano ha aggredito la ex fidanzata con le forbici filmando la scena con il suo cellulare. Il motivo?