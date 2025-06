Alcaraz, lo "sfregio" all'amico Fokina? Colpo di scena al Queen's

Le beffe della vita e quelle del tennis. Carlos Alcaraz e Alejandro Davidovich Fokina sono grandi amici nella vita. Il secondo aveva invitato il fenomeno di Murcia, fresco di trionfo al Roland Garros contro Jannik Sinner, al suo matrimonio con la stilista Paloma Amatiste che si celebra a Marbella.

Purtroppo per Alcaraz, però, le nozze del collega si celebrano proprio quando lui dovrà partire per Londra, dove parteciperà al Queen's, prestigioso torneo britannico antipasto di lusso di Wimbledon. E così, niente festa con gli sposini.

Peraltro, in questi giorni Alcaraz è nel frullatore delle velate polemiche dei suoi detrattori, visto che dopo la vittoria a Parigi si è trasferito a Ibiza per qualche giorno di bagordi tra mare e discoteca insieme ad altri suoi amici. Una mini-vacanza che non si può prolungare, nemmeno per una fugace visita ad Alejandro e Paloma.

Nessun problema, però, perché come ricorda anche Fanpage ci ha pensato l'Atp a riunire Alcaraz e Fokina. Dopo il "sì", infatti, anche il 26enne numero 26 al mondo si trasferirà in Gran Bretagna per giocare sull'erba del Queen's. E contro chi? Ma contro Carlitos, ovviamente. Un simpatico rendez-vous per recuperare l'occasione perduta. O forse, sospetta maliziosamente qualcuno, la chance per "vendicarsi" dello sgarbo subito.