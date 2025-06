Jannik Sinner a Halle: strada spianata, occhio alla sorpresa

L’erba di Halle è sempre più verde quando è Jannik Sinner a calpestarla. Il numero uno al mondo è stato accolto con tutti gli onori che merita dagli organizzatori del torneo, ma si sa che non è tanto il tipo da convenevoli. Lui è già concentrato sull’obiettivo: difendere il titolo e quindi i 500 punti conquistati un anno fa. Non manca la voglia di alzare un trofeo, che sarebbe il primo dopo i tre mesi di stop forzato: a Roma e Parigi sono arrivate subito due finali, anche se perse entrambe contro Carlos Alcaraz, ma stavolta lo spagnolo non sarà dall’altro lato della rete. Come da consuetudine, il campione in carica di Wimbledon ha scelto il torneo del Queen’s per prepararsi a difendere il titolo. Senza il suo unico, vero rivale, Sinner è gioco forza nettamente favorito per la vittoria ad Halle.

Ieri è stato reso noto il tabellone del torneo che Jannik ha scelto per aprire la stagione sull’erba. Il primo turno sarà una formalità per il numero uno al mondo, che affronterà un malcapitato proveniente dalle qualificazioni. Tra i quarti di finale e le semifinali le cose si faranno molto più interessanti, con Sinner che potrebbe incontrare Tomas Machac (numero 7 del tabellone) e poi uno tra Andrey Rublev (numero 4) e Karen Khachanov (numero 8). Dall’altro lato del tabellone ci sono invece Alexander Zverev e Daniil Medvedev, che quindi Jannik potrà incontrare solo in finale.

INCROCI

Un ultimo atto contro Zverev sarebbe molto affascinante, nonché il modo migliore per prepararsi a Wimbledon, anche se il tedesco non è proprio un asso sull’erba, per usare un eufemismo. Non a caso è stato finalista in tutti gli Slam, tranne che in quello londinese, dove non è mai andato oltre al quarto turno. Non è escluso che dal lato di Zverev possa esserci qualche sorpresa, tra Joao Fonseca e gli altri tre azzurri. A partire da Flavio Cobolli, che sfiderà proprio il giovane talento brasiliano nel primo turno, mentre Lorenzo Sonego affronterà il tedesco Struff e Luciano Darderi il greco Tsitsipas.