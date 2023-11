Aosta, 18enne minaccia l'ex: "Ti faccio fare la fine di Giulia", arrestato

25 novembre 2023 a

"Ti faccio fare la fine di Giulia Cecchettin": un 18enne di Aosta è stato arrestato dopo aver detto queste parole all'ex fidanzata minorenne. Il riferimento era alla studentessa di 22 anni uccisa dall'ex Filippo Turetta che, dopo un tentativo di fuga in Germania, è stato consegnato oggi alle autorità italiane. Tornando al caso di Aosta, la giovane aveva deciso di lasciare il 18enne dopo diverse vessazioni e minacce. E, per scongiurare il peggiore degli scenari possibili, i suoi familiari avevano anche deciso di rivolgersi ai carabinieri della città.

A quel punto, come riporta il Corriere della Sera, il giovane avrebbe cominciato a mandare alla ragazza messaggi minatori, a pedinarla davanti a scuola, ad appostarsi alla fermata dell’autobus. Ieri l’ultimo messaggio minatorio prima di essere arrestato: "Ti faccio fare la fine di quella là", riferendosi alla Cecchettin. Purtroppo, non si tratta del primo caso di violenza in qualche modo collegato al caso di Giulia. A Portogruaro, in provincia di Venezia, un uomo ha commentato il caso di Giulia dicendo: "Chissà lei cosa aveva combinato per farsi ammazzare". La moglie, allora, avrebbe preso le difese della giovane: "Ma cosa stai dicendo? Parli come un criminale". E per questo sarebbe stata colpita dal marito prima con un pugno all'addome e poi con un coltello. Per fortuna alla fine la donna ha riportato una ferita non grave. A chiamare il 112 il figlio piccolo della coppia.