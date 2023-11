Papa Francesco, influenza e Tac al Gemelli: udienze annullate, come sta ora

25 novembre 2023 a

a

a

Papa Francesco ha l'influenza e nelle scorse ore è stato sottoposto a una Tac all'ospedale Gemelli Isola a Roma, che però ha escluso complicazioni polmonari. In ogni caso, in via precauzionale, sono state annullate tutte le udienze in programma oggi. A darne notizia la Sala Stampa della Santa Sede: "Le udienze del Santo Padre previste per sabato mattina sono state annullate per via di un leggero stato influenzale". Sulla Tac, invece, hanno rassicurato: "L'esame ha dato esito negativo e il Papa è rientrato a Casa Santa Marta".

Tra le udienze in programma, il Pontefice avrebbe dovuto ricevere oggi alle 10 il presidente della Repubblica del Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embalò. Domani, invece, domenica 26 novembre, Bergoglio dovrebbe guidare la recita dell'Angelus. Mercoledì 29, come di consueto, ci dovrebbe essere l'udienza generale. Poi venerdì prossimo il Papa andrà a Dubai per partecipare alla Cop28, la Conferenza annuale sul cambiamento climatico organizzata dall'Onu. E la prudenza di queste ore si deve proprio al fatto che non si vuole rischiare di dover annullare il viaggio. Il Pontefice dovrebbe rientrare domenica 3 dicembre.

"Non siamo come Hamas": ebrei delusi da Papa Francesco

Nel frattempo dal Vaticano hanno fatto sapere che il Pontefice andrà in visita a Verona il 18 maggio dell'anno prossimo. Il vescovo Domenico Pompili ha spiegato che Papa Francesco parteciperà a una grande manifestazione per la pace, in programma all'Arena di Verona, alla quale prenderà parte non solo la comunità religiosa, ma anche molti movimenti pacifisti. Durante quel viaggio, Bergoglio farà visita anche al carcere, dove pranzerà insieme ai detenuti. Infine la celebrazione della Messa allo stadio Bentegodi.