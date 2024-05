Eurovision, l'esibizione di Angelina Mango incanta il pubblico: ecco perché può vincere

11 maggio 2024 a

È stata un'Angelina Mango incredibile quella salita sul palco dell'Eurovision Song Contest 2024. La cantante italiana, figlia d'arte, vincitrice dello scorso Festival di Sanremo si è esibita nella finalissima del contest musicale europeo. Salita sul palco come 14esima, Angelina ha cantato "La Noia" davanti ad un'areana di Malmo strapiena e in delirio per lei.

Sebbene non sia la favorita numero uno, le sue quotazioni sono in ascesa e la reazione del pubblico dice molto. Mentre si esibiva, tutta la folla presente ha ballato e cantato con lei, caricandola durante tutta la performace. Ma c'è un dettaglio che non è sfuggito: mentre cantava a cappella, dal pubblico si è levato un boato potentissimo. Segno che la canzone della talentusissima artista di Potenza ha colpito tutti. Italiani, ma non solo. Il tifo affiché lei vinca è moltissimo.

Bisognerà aspettare la fine delle esibizioni per capire come finirà. Una volta terminate tutte le canzoni, si procederà alla lettura dei punteggi assegnati da ogni Paese agli artisti in gara. Determinante sarà l'inizio dello "spoglio" per capire le reali possibilità di vittoria di Angelina.