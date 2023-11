Meteo, la frustata della corrente artica: giovedì e venerdì, cosa può accadere

28 novembre 2023 a

La direzione delle correnti artiche verso l'Europa occidentale sarà un tratto distintivo anche per la seconda parte della settimana: questo quanto premettono gli esperti di 3bMeteo.com nel loro ultimo bollettino. Nel dettaglio, l'emergere di una nuova depressione sopra la Francia influenzerà significativamente le condizioni meteorologiche in Italia tra giovedì e venerdì, con una perturbazione che prenderà forma giovedì e attraverserà l'intera Penisola venerdì.

Questo fronte sarà accompagnato da correnti più miti provenienti dal sud-ovest, portando un graduale aumento delle temperature in molte aree. Tuttavia, al Nord, la persistenza di un cuscino di aria fredda, ereditato dalla recente incursione artica, potrebbe causare, almeno inizialmente (giovedì), nevicate a quote molto basse, anche vicine ai fondi delle valli, soprattutto sulle zone alpine. La previsione in questo senso è ancora piuttosto incerta, mentre la presenza di piogge e temporali al Centro-Sud è confermata, con la neve che probabilmente non cadrà nemmeno a quote elevate, se non sul versante settentrionale dell'Appennino. Esaminiamo l'ultima emissione dei modelli per comprendere l'evoluzione in queste due giornate:

La situazione per giovedì. Nord, cielo molto nuvoloso o coperto sin dal mattino con rovesci e temporali locali in Liguria e piogge sparse sulla Valpadana. Neve possibile fino a quote basse, localmente anche nelle valli del Piemonte occidentale, della Valtellina, del Trentino-Alto Adige e dell'alto Veneto. Altrove quota 400/600m. La giornata rimarrà instabile ma con quota neve in aumento, tranne che sul Trentino-Alto Adige. Centro, molte nuvole sulle regioni tirreniche con piogge intermittenti, anche a tratti di rovescio sulla Toscana settentrionale. Maggiori schiarite sull'Adriatico. Neve solo sulle alte vette dell'Appennino Tosco-Emiliano. Sud, nuvolosità su Sardegna e regioni tirreniche con occasionali piogge, maggiore apertura su Adriatico e Ionio. Temperature in aumento. Venti fino a forti da sud. Mari fino a molto mossi o localmente agitati.

La situazione per venerdì. Nord, ampie schiarite al Nordovest, persistente instabilità su Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto con piogge sparse, neve solo sulle cime montane. Tra sera e notte, intensificazione dei fenomeni tra Lombardia e Triveneto con piogge e nevicate in calo fino a quote collinari. Centro, transito di rovesci e temporali, anche intensi, prima sulla Toscana e poi dal pomeriggio sul Lazio, con un miglioramento serale da ovest. Adriatico con aperture maggiori e fenomeni solo sporadici. Sud, arrivo di rovesci e temporali in Sardegna e nella seconda parte della giornata anche in Campania. Resto del Sud poco interessato. Temperature in ulteriore aumento. Venti forti da sud. Mari agitati con possibili mareggiate locali.