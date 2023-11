Papa Francesco punisce il cardinale Burke: via la casa e lo stipendio

28 novembre 2023 a

a

a

Via appartamento e stipendio al cardinale Raymond Leo Burke, il 75enne considerato un esponente di spicco della corrente tradizionalista statunitense. L'atto formale non sarebbe ancora stato emesso ma la decisione Papa Francesco l'avrebbe già presa. Nel corso della riunione con i capi dicastero della Curia romana, il pontefice lo avrebbe definito "un mio nemico". L’ufficialità, secondo La Nuova Bussola Quotidiana, potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Già nel dicembre 2013, Bergoglio lo aveva rimosso dalla Congregazione dei vescovi, nominando al suo posto il cardinale Donald Wuerl. A gennaio di quest’anno, inoltre, il quotidiano Repubblica lo indicava come uno degli esponenti più tradizionalisti della "fronda statunitense".

Burke, oltre ad essere un pro vita, è anche un dichiarato estimatore di Donald Trump. Tra l'altro, in passato ha criticato le aperture sulla comunione ai divorziati risposati. In ogni caso, come ricorda Open, che tra lui e il Papa non ci sia mai stata grande simpatia è stato piuttosto chiaro anche nel settembre 2021, quando Francesco disse: "Anche nel collegio cardinalizio ci sono alcuni negazionisti e uno di questi, poveretto, è ricoverato con il virus", riferendosi proprio al cardinale statunitense.

"Ho invitato il Papa a Belve, cosa mi ha risposto": la rivelazione della Fagnani

Interpellato sulla possibile decisione del Papa su Burke, il portavoce del Vaticano Matteo Bruni ha detto: "Il cardinale Burke? Rimando a quello che ha da dire lui. Io non ho particolari cose da dire anche perchè oggi parliamo di Cop28". Durante la conferenza stampa dedicata all'imminente viaggio del Papa a Dubai, insomma, Bruni ha glissato rispondendo alla domanda arrivata da un giornalista.