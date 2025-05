Jannik Sinner in tilt: sbaglia strada, caos a Roma

Anche per un campione di solito così algido e impassibile come Sinner il ritorno alle gare ha portato con sé un bel pacchetto di emozioni. Anche perché il numero uno al mondo ha ricevuto un’accoglienza da sogno al Foro Italico, nuovamente in pista dopo i tre mesi di squalifica. E vivaddio che sia così, addirittura Sinner è incappato in una gaffe molto simpatica, preso com’era dall’emozione.

Alle 18, come da programma, c’è stata la premiazione degli atleti e degli staff che hanno vinto l’ultima Coppa Davis e l’ultima Billie Jean King Cup. L’ultimo ad entrare è stato l’altoatesino, accolto da un boato, e ha cominciato ad attraversare il campo visibilmente toccato dall’affetto di tutti… non accorgendosi però che stava sbagliando posto, nonostante i gesti eloquenti dei suoi colleghi di nazionale che, però, non sono riusciti a farlo desistere.