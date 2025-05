Jannik Sinner sconvolge l'Italia: "Il mio vero obiettivo"

“Devo dire che ho basse aspettative in questo torneo. Sono stato fermo così a lungo e non ho alcun feedback di come giocherò. L’obiettivo sarà Parigi, non sono qui per battere chiunque ma per provare a passare il primo turno e poi vediamo cosa può succedere”. Dice così Jannik Sinner nella conferenza stampa prima del via degli Internazionali d’Italia a Roma.

Se il primo grande appuntamento per lui sarà il Roland Garros, la voglia è comunque quella di fare bene nel torneo di casa, a Roma, a due passi dal Foro Olimpico. Il difficile secondo lui “è iniziare un nuovo torneo e riprendere confidenza con i suoi ritmi — ha aggiunto — Ma siamo molto tranquilli, stiamo bene fisicamente e mentalmente, siamo riposati, cosa che ci ripagherà anche a fine stagione”.

La relazione con gli altri tennisti, nel periodo che lo ha tenuto lontano dai campi, è stata particolare: “Il tennis è uno sport individuale, ognuno ha il suo team — ha detto — A Montecarlo ho incontrato Draper e Sonego, siamo stati molto bene. All’inizio ho avuto messaggi sorprendenti da parte di tennisti che non mi sarei aspettato di ricevere. E nulla da chi invece mi aspettavo di ricevere qualcosa. Nomi? Non ne voglio fare. Andrà tutto bene, pian piano passa”.