Jannik Sinner, "come l'ho visto in faccia": Bertolucci, pesante sentenza

Bertolucci, poi, parla delle difficoltà dovute allo stop forzato: “Non era mai accaduto che un giocatore del suo livello fosse rimasto fuori così a lungo per problemi non legati a un infortunio, e se da un lato significa tornare in campo con la mente assolutamente sgombra, dall’altro rimangono le incognite relative alla riscoperta del feeling con la palla e del ritmo partita. Rientra perciò perfettamente nella norma, e dimostra grande lucidità e maturità , l’affermazione che l’obiettivo più importante di questa parte di stagione sia il Roland Garros . Roma, ed eventualmente Amburgo , gli dovranno consentire di recuperare il feeling con l’agonismo, pensando a una partita per volta".

"Seppur forzata e all’inizio certamente subita dal punto di vista mentale, l’assenza di questi tre mesi potrà comunque avere un effetto balsamico sul percorso di rientro e sul prosieguo dell’anno e della carriera: per il calendario fitto e ovviamente per la tensione procurata dalla vicenda Clostebol, per sua stessa ammissione Jannik aveva bisogno di una pausa rigeneratrice. Certo, i tempi e i modi avrebbe voluto gestirli lui, ma credo che il mese iniziale senza toccare la racchetta, la scelta di non guardare partite di tennis fino a Madrid, l’inizio soft della preparazione quando è tornato in modalità allenamento gli siano serviti per disintossicarsi, uno stacco deciso per ripartire più forte di prima”. Infine, il suo auspicio: “Jannik ha l’età, il talento, l’intelligenza e la fame per aggredire di nuovo tutti gli Slam con il piglio di chi a fine carriera avrà bisogno di numeri in doppia cifra per contarli”.