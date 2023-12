Badoere, prof delle medie minacciata dagli alunni? Ragazzi rovinati dalla cultura degli alibi

01 dicembre 2023 a

Baby-gang o baby-capre? Questo l'interrogativo che si pone Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, riflettendo su una vicenda, inquietante, arrivata dalla provincia di Treviso: una prof minacciata dai suoi alunni delle scuole medie a Badoere e un preside che minimizza quanto accaduto. Una storia che va seguita fino in fondo e che mette in risalto come ci sia una vera e propria emergenza educativa: a rovinare i nostri ragazzi è la cultura degli alibi.