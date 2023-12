Ciampino, carabiniere ferma i rapinatori: finisce malissimo

02 dicembre 2023 a

a

a

Sventato un tentativo di rapina in banca a Ciampino grazie all'intervento di un carabiniere fuori servizio che si è accorto di tutto ed è prontamente intervenuto. Cercando di fermare uno dei rapinatori, pare fossero quattro in tutto, è stato però colpito con il calcio della pistola, riportando ferite non gravi. Sarebbe stato portato via in codice rosso. Secondo qualcun altro, potrebbe essere partito anche un proiettile, che però avrebbe ferito il militare alla testa solo di striscio, non causandogli danni gravi.

La banca che si stava tentando di assaltare era una filiale della Banca Popolare di Novara. Quando il carabiniere è intervenuto per fermare la rapina, uno dei pali dei rapinatori, rimasto di vedetta, avrebbe esploso diversi colpi d'arma da fuoco in mezzo alla strada in pieno giorno. Subito dopo aver sparato, i banditi si sono dati alla fuga. Al momento non sarebbero ancora stati presi: le forze dell'ordine hanno ordinato posti di blocco in tutto il territorio di Ciampino e di Castelli Romani.