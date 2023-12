Giulia Cecchettin, Sechi: "I suoi funerali siano un'occasione per aprire gli occhi sulla realtà"

05 dicembre 2023 a

a

a

Oggi 5 dicembre si celebrano i funerali di Giulia Cecchettin. Le femministe, scrive Mario Sechi su Libero, sono scese in piazza per urlare che la sua morte "è una conseguenza del patriarcato, così è stato aperto un processo al maschio, si è evocato 'l’uomo bianco', la 'colpa dell’Occidente', 'l’omicidio di Stato' e naturalmente il dito è stato puntato contro la destra e Giorgia Meloni, prima donna alla guida del governo nella storia d’Italia, ma non abbastanza femminista per i canoni a geometria variabile della buoncostume progressista". E così "la tragica morte di una giovane donna è stata trasformata in un caso politico".

Clicca qui, registrati gratuitamente su Liberoquotidiano.it e leggi l'editoriale integrale di Mario Sechi