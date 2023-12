L'effetto lockdown sui giovani italiani: la verità sui dati Ocse

06 dicembre 2023 a

I dati Ocse sono allarmanti: italiani bocciati in matematica, il livello del Sud è 15 punti sotto la media mondiale. Gli uomini non capiscono quello che leggono. Ma è anche l'effetto del lockdown sui nostri cervelli, sottolinea il direttore Mario Sechi nel suo editoriale su Libero. Ecco le conseguenze dell'aver segregato i nostri giovani per troppo tempo. Impedire ai ragazzi qualsiasi contatto sociale è stata una scelta sbagliata che lascia segni indelebili.