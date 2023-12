Ultima generazione in carcere? Chi va a trovarli: un caso politico

06 dicembre 2023 a

La senatrice Ilaria Cucchi e la deputata Francesca Ghirra dell’Alleanza Verdi e Sinistra sono andate a trovare gli attivisti di Ultima Generazione nel carcere di Regina Coeli a Roma, dove i giovani sono stati portati dopo essere stati arrestati lo scorso lunedì, quando hanno deciso di bloccare l’autostrada A12 all’altezza di Fiumicino. Secondo le parlamentari, si tratta di "un provvedimento eccessivo e il primo nella storia delle manifestazioni ambientaliste". Poi, all’uscita dal carcere, intorno alle 16.15 circa, le due esponenti di Avs incontreranno la stampa, come reso noto dall'Ufficio Stampa del gruppo Misto Alleanza Verdi e Sinistra del Senato.

A esprimersi contro questo tipo di provvedimento anche l’eurodeputato di Socialisti e democratici, Massimiliano Smeriglio, che in una nota ha scritto: "Dodici persone arrestate, due notti in carcere e oggi il processo per direttissima al tribunale di Civitavecchia per gli attivisti di Ultima generazione". E ancora. "Mi chiedo francamente se questa possa essere la risposta delle istituzioni alla grave minaccia della crisi climatica in corso. Francamente trovo inaccettabile che le istanze sollevate da questi ragazzi e ragazze debbano essere inquadrate esclusivamente all’interno di una questione di ordine pubblico. La repressione non può essere la sola risposta nei confronti di chi si batte per una causa con cui tutti dovremmo fare i conti in modo più responsabile".

Simile il pensiero espresso dal consigliere del Lazio di Avs, Claudio Marotta: "Sono dodici gli arresti, due notti di carcere e oggi il processo per direttissima al tribunale di Civitavecchia, ma la crisi climatica è una questione presente e ha effetti sulle vite di ognuno di noi. Le persone hanno diritto di manifestare mentre i governi continuano a decidere sul futuro del pianeta, a investire sui combustibili fossili, senza adottare politiche di reale transizione ecologica".