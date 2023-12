Portogruaro, la tragedia dell'Immacolata: recuperati 4 corpi nel canale

08 dicembre 2023 a

a

a

Il dramma dell'Immacolata. Quattro persone sono morte in un incidente stradale avvenuto nella notte a Portogruaro, in provincia di Venezia. Secondo le prime informazioni dei Vigili del Fuoco l'auto, dopo esser uscita di strada, è finita in un canale. I corpi delle quattro persone a bordo sono stati recuperati dai sommozzatori. Gli investigatori giunti sul posto ora dovranno ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e soprattutto scoprire come l'auto sia finita nel canale. Secondo le prime informazioni del corpo dei vigili del fuoco l'auto prima avrebbe sbandato e poi, una volta fuori controllo, sarebbe finita proprio nel canale. L’incidente è avvenuto a Borgo Sant’Agnese, una località vicino a Portogruaro. Dai primi accertamenti sembra che l’auto, una Bmw Berlina, andasse a velocità sostenuta e che, prima di un ponte, abbia sbandato rompendo la recinzione di un locale che si trova vicino al fiume, finendo poi nel canale.