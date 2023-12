Immacolata, nonnina chiama il 113: "Mi sento sola", arrivano gli agenti "angeli"

09 dicembre 2023 a

È metà mattina del giorno della Festa dell’Immacolata Concezione quando una donna anziana di 96 anni chiama il "113". La signora chiede un po' di compagnia perché, vedova da molti anni e con i figli che sono andati a vivere lontano, si trova totalmente sola a casa durante le festività.

​Gli uomini delle Volanti della Questura di Andria arrivano quindi sul posto e vengono accolti in casa dalla nonnina i cui problemi di deambulazione le impediscono di uscire di casa per fare la spesa e comprare così qualcosa da mangiare. Così gli agenti, colpiti e inteneriti dalla sua situazione, si mettono a cucinarle un piatto caldo, un piatto di pasta.

Insomma, i poliziotti agiscono andando oltre i propri doveri di pubblica sicurezza, provvedendo alla preparazione di un pasto caldo per la signora, offrendole così non solo un sostegno materiale ma anche un conforto morale in un giorno di festa.

I due le fanno compagnia durante la consumazione del pasto, un gesto molto apprezzato dalla donna che li chiama "angeli", "angeli inviati dal cielo, in un giorno di festa che segna ufficialmente l’inizio del periodo natalizio".

La segreteria Interprovinciale Siap di Bari e Bat si congratula con i suoi agenti esprimendo il "proprio apprezzamento e riconoscimento per l'operato degli agenti coinvolti in questo intervento, sottolineando il loro impegno nel fornire assistenza e protezione a tutti i cittadini, in ogni circostanza".