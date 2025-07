Roma, esplode distributore di benzina: "Diversi feriti", palazzi danneggiati

A Roma Est, un’esplosione devastante ha scosso la città, avvertita in gran parte della capitale, da quartieri vicini come il Pigneto fino a zone più lontane come Monteverde e Ciampino. L’incidente è avvenuto in via dei Gordiani, dove un distributore di benzina e GPL è esploso, causando un vasto incendio. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, forze dell’ordine e volontari della protezione civile. L’esplosione ha ferito alcuni agenti di polizia, circa 8, un vigile del fuoco e volontari, oltre a danneggiare i palazzi circostanti. La fermata della metro Teano è stata chiusa per sicurezza.I residenti, spaventati, sono fuggiti dalle loro case, mentre gli automobilisti si sono allontanati rapidamente.

Testimoni raccontano di un forte odore di gas prima dell’esplosione, seguito da un primo boato e poi da una seconda detonazione, ancora più potente. Un abitante del Prenestino ha descritto il rumore come “una bomba”, mentre un altro di Centocelle ha riferito che i vetri delle finestre hanno tremato, facendo pensare a un terremoto. Un residente, da un terrazzo a circa un chilometro di distanza, ha visto pezzi di metallo, forse parti di auto, volare in aria. Il boato è stato così intenso da essere segnalato anche sui social da zone lontane come la Montagnola. L’evento ha generato panico e sconcerto in tutta Roma, con testimonianze che descrivono scene di caos e paura. Il premier Meloni segue la situazione.



