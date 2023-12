Roberta sparita a Malaga da tre settimane, "sono viva". Lo sconcerto dei familiari

12 dicembre 2023 a

La telefonata che i familiari aspettavano con ansia da Malaga è arrivata: Roberta Cortesi è viva e sta bene. L'ha fatta il console italiano in Spagna Alessandra Stivien dopo aver rintracciato in Andalusia la trentaseienne che aveva fatto perdere le sue tracce il 25 novembre scorso. Alla donna non sarebbe accaduto nulla di brutto: Roberta è con il suo nuovo fidanzato, abita nella casa dei genitori di lui a Malaga e non si era più fatta sentire con la mamma e la sorella in Italia perché aveva perso il telefono cellulare. Il console ha dato ai parenti della donna anche un numero telefonico per poter parlare direttamente con lei. Ma dopo averla chiamata la sorella Alessandra, alla gioia di saperla viva, somma la preoccupazione. "Vi richiamo, vi richiamo, questo non è il mio telefono", le avrebbe detto Roberta la sera di lunedì 11 dicembre. "Abbiamo chiamato alle 20.15", racconta la madre al Corriere "ha parlato mia figlia, le ha risposto un uomo che le ha passato Roberta". L'impressione che hanno non le rassicura fino in fondo: "La zia sembrava non a suo agio", puntualizza la nipote al Corriere, "le ho chiesto se potesse parlare, mi ha risposto: "Non è per quello, non è il mio telefono, vi richiamo, vi richiamo". La sorella definisce Roberta "cupa".

A Malaga, spiega l'Adnkronos, Roberta lavorava come cameriera. Il suo ultimo contatto con la madre in Italia risaliva al primo pomeriggio di sabato 25 novembre: non era più rintracciabile da quando, alle 12.20 di quel giorno, era entrata per l’ultima volta in WhatsApp per salutare la madre prima di andare al lavoro. I familiari avevano sporto denuncia ai carabinieri e lanciato un appello nell’ultima puntata di “Chi l’ha visto?”. La vicenda era approdata anche sui giornali on line spagnoli (El Español ha titolato Buscan a Roberta Cortesi, una mujer de 36 años desaparecida e anche a Sos desaparecidos, la versione spagnola di Chi l'ha visto? che ha pubblicato una scheda di scomparsa. Poi è arrivata la notizia del ritrovamento.