Concetta Infante trovata morta nel baule? La figlia: niente soldi per il funerale

È stato trovato all'interno di un baule il cadavere di una 77enne di Mondragone. Il corpo, in un'abitazione in provincia di Caserta, era in avanzato stato di decomposizione dentro una cassapanca sigillata con del nastro adesivo. Questa si trovava nella stanza da letto. Il decesso della donna, Concetta Infante, secondo un primo esame esterno risalirebbe a oltre un mese fa. A fare il macabro ritrovamento è stata una delle figlie. Concetta condivideva l'appartamento di via Razzini con un'altra sua figlia, trovata dai carabinieri nell'abitazione. Le due sorelle sono state ascoltate per ore dai Carabinieri insieme con gli altri componenti della famiglia.

Nessuno infatti avrebbe denunciato la scomparsa della signora. Il cadavere è stato trasferito all'Istituto di medicina legale di Caserta per l'autopsia e i cui risultati faranno luce sulle cause della morte. Per ora il reato ipotizzato è quello di occultamento di cadavere. Tra le ipotesi quella di voler occultare il cadavere per non perdere benefici economici legati alla esistenza in vita della donna.

La figlia con la quale Concetta viveva, disoccupata di 40 anni, ha raccontato ai carabinieri che la madre aveva avuto oltre un mese fa un incidente domestico. La 77enne sarebbe caduta battendo la testa, ma lei non aveva i soldi per il funerale e aveva così chiuso il corpo in un baule. Motivo per cui al momento la figlia risulta indagata. Intanto all'interno della casa i militari hanno acquisito alcuni documenti, anche relativi alla pensione della donna, che saranno oggetto di verifiche investigative.