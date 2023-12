Andrea Giuliacci, la "profezia" meteo: "Dove crollano le temperature dal 15 dicembre"

14 dicembre 2023 a

a

a

Venti forti al centro nord e calo drastico delle temperature. Gli ultimi giorni sul fronte meteo sono stati duri. E nelle prossime ore sono attese nevicate in diverse zone dell'arco alpino e un ulteriore abbassamento della colonnina di mercurio.

Ma a fare il punto su quanto accadrà è il meteorologo Andrea Giuliacci che all'Adnkronos spiega quali sono gli scenari che ci attendono soprattutto in vista di questo weekend: "Da domani arriveranno delle correnti più fredde che faranno calare le temperature in gran parte del centro e del sud. Sabato ci sarà un ulteriore calo delle temperature quindi farà freddo, specie al centro e al sud, dove sarà accentuato dal vento. E ancora insisterà qualche pioggia sulle regioni adriatiche con nevicate anche al di sotto dei mille metri sulle zone appenniniche. La parentesi fredda durerà poco, domenica bello quasi dappertutto: le temperature risalgono a inizio della prossima settimana con giornate stabili e asciutte, temperature in ulteriore aumento e al di sopra della norma, piuttosto miti per la stagione".

Meteo, Giuliacci: "Enorme area anticiclonica", un weekend da incubo in Italia

Di fatto, come sottolinea l'esperto, "prima di abbandonare la nostra penisola, la perturbazione che sta attraversando l’Italia domani porterà ancora piogge sulle regioni centrali adriatiche e al sud, con nevicate sul versante adriatico dell’Appennino centrale al di sopra dei 1.200-1.300 metri, nel resto d’Italia tempo bello con solo il fastidio della nebbia al mattino al nord". Insomma ancora un po' di pazienza e tornerà il bel tempo.