Pavia, una sedicenne scomparsa da tre giorni

"Non siamo arrabbiati, torna, ti prego. Possiamo parlare di tutto, basta che torni". È un appello pieno di angoscia quello che Micol Ronchi, speaker telefonica, ha affidato ai social. Sua sorella più piccola, Anastasia Ronchi, è scomparsa da Pavia dove vive con la sua famiglia. Da mercoledì scorso, quando intorno alle 7 si è allontanata da casa, si sono perse le sue tracce. Nessun segnale. Nemmeno a Micol che sta facendo circolare la sua foto nella speranza che qualcuno la rassicuri. "Chiunque dovesse vederla mi scriva o contatti direttamente i carabinieri del Comando provinciale di Pavia", ha detto la ragazzo aggiungendo che la sorella nel momento in cui è sparita, forse volontariamente, aveva i capelli corti e biondi indossava un giubbotto nero e aveva un grosso zaino viola con ai piedi delle scarpe verdi. Non ha invece né il telefono né soldi. Micol la descrive come una grande camminatrice con passo deciso e particolare.

Anastasia, che a Pavia frequenta il liceo artistico Volta, si era trasferita in Lombardia dalla Toscana da circa un mese. "L'idea che mi sono fatta è che possa essere lì per tornare dai suoi amici, dopo aver resistito per tre settimane. Manifestava questa mancanza", ha rivelato Micol aggiungendo che ci sono alcune sue segnalazioni che dicono che è stata vista in Toscana. "Speriamo solo che si tratti di una bravata da sedicenne", ha detto Micol Ronchi all'Ansa. Secondo i militari Anastasia sarebbe fuori dalla provincia di Pavia ma sono in corso tutti i dovuti accertamenti: qualcuno dice di averla vista anche a Binasco nei giorni scorsi o a Urbino noi speriamo che sia solo una ragazzata. Ma c'è anche chi l'avrebbe vista su un treno partito da Voghera e diretto Genova, da cui la giovane sarebbe scesa alla stazione di Genova Brignole.

"In moltissimi mi state chiedendo se ci siano degli sviluppi per quanto riguarda la ricerca di mia sorella Anastasia e ci tenevo a ringraziarvi per il supporto che ci state dando", ha aggiunto Micol Ronchi rivolgendosi ai suoi followers. "Non mi aspettavo che al mondo esistessero così tante persone per bene disposte a manifestarsi nel momento del bisogno", ha aggiunto per poi rivolgersi ai "pochi hater che volevano manifestarsi come il peggiore del mal di pancia, sotto le foto di mia sorella". "Riceveranno una garbata risposta nei prossimi giorni. Garbo che con me non hanno avuto", ha concluso Micol.