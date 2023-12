Ciro Grillo, se l'avvocato difende un uomo la donna non piace

16 dicembre 2023 a

L'avvocato di un amico di Ciro Grillo, Antonella Cuccureddu, è finita nel vortice delle polemiche per le domande fatte alla presunta vittima di uno stupro di gruppo in Tribunale. Ne parla Pietro Senaldi su Libero: "La signora è il legale di Francesco Corsiglia, uno degli amici di Ciro Grillo, accusato con gli altri di aver stuprato una ragazza agganciata in discoteca e portata in casa. L’ignoranza, il becerume, l’ansia di dimostrarsi al passo con i tempi e il bisogno di approvazione hanno fatto sì che anche l’avvocato finisse sul banco degli imputati. Le rimproverano di essersi battuta strenuamente per il suo assistito, benché ciò le sia consentito dalla legge e imposto dalla sua etica professionale".