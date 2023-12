Ultima Generazione blocca la Salaria a Roma, attivista preso a schiaffi da un automobilista

18 dicembre 2023 a

Questa volta gli eco-attivisti di Ultima generazione hanno bloccato la via Salaria a Roma, direzione centro all’imbocco con via Prati Fiscali. IL gruppo di 13 ambientalisti ha mostrato simboli e i colori della Gkn di Firenze e ha srotolato striscioni con scritto: "#Insorgiamo con i lavoratori di Gkn" e "Teniamoci le mani verso l’ora X". Alle ore 9.35 sono arrivate le forze dell’ordine.

Davide, dottorando in chimica di 27 anni, tuona: "La mia vita quotidiana è incentrata sulla ricerca, oggi ho deciso di venire in strada e metterla da parte perché non c’è più tempo. Da poco è terminata la COP28 con un risultato insoddisfacente. Sono in strada perché chiedo al governo del mio paese di essermi vicino e ascoltare la richiesta di aiuto dei suoi cittadini. Sono qui anche in solidarietà dei lavoratori della GKN che aspettano inascoltati di ricevere aiuto, vittime di interessi economici di pochi che, come è successo a Dubai, minacciano il futuro di molti".

Inutile dire che sono state immediate le pesantissime ripercussioni sul traffico in direzione centro con automobilisti incolonnati e infuriati che hanno insultato gli attivisti di Ultima generazione. Uno addirittura ha preso a schiaffi un ambientalista, come si vede dal video pubblicato sulla pagina Twitter di Agtw.