Livigno, 41enne muore travolto da una valanga: il dramma sotto gli occhi degli amici

24 dicembre 2023

Travolto da una valanga, un uomo di 41 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio della vigilia di Natale. È accaduto in località Vallaccia, a 2250 metri di quota, in Valtellina. L’allerta per il Soccorso alpino, Stazione di Livigno della VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna è arrivato poco prima delle 13. Il 41enne si trovava con un gruppo di amici quando il distacco di neve lo ha travolto in prossimità di un canale impervio.

Sul posto immediato l'intervento dell’elisoccorso di Bergamo di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza e l’elisoccorso decollato da Lana. In totale sono intervenuti sette tecnici del Cnsas - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, il Sagf - Soccorso alpino guardia di finanza e i carabinieri.

Nella giornata del 24 dicembre un'altra tragedia sfiorata: una pilota di parapendio è stata tratta in salvo nel Trevigiano. Verso le 12.40 l'elicottero di Treviso emergenza è decollato in direzione del Monte Grappa, dove una pilota di parapendio, perso il controllo della vela, era precipitata rimanendo sospesa tra gli alberi a 10 metri dal suolo. Individuato il luogo in località Casera Schiba, sopra Crespano, l'eliambulanza ha calato il tecnico di elisoccorso con il verricello per poi volare a imbarcare due soccorritori della Pedemontana del Grappa in supporto alle operazioni. La 43enne di Feltre è stata così portata in salvo.