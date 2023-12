Trino Vercellese, ecco il comune nuclearizzato: "Le scorie portatele tutte qui"

27 dicembre 2023 a

Trino Vercellese si candida a custodire le scorie delle vecchie centrali nucleari. A riferirlo è il sindaco del comune piemontese, Daniele Pane. Forte dell'appoggio della maggioranza della sua popolazione, il primo cittadino racconta ad Alessandro Dell'Orto di essere "favorevolissimo al deposito, perché tanto in mezzo al nucleare ci siamo da sempre e almeno ci mettiamo in sicurezza. E poi tutta la zona può crescere economicamente". D'altronde Trino ha iniziato a legare il suo nome al nucleare già nel 1961, quando sono iniziati i lavori per la costruzione della centrale Enrico Fermi. Oltretutto, nel frattempo, tra Trino e Saluggia c’è depositato l’82 percento dei rifiuti radioattivi “a bassa attività” dell’Italia, cioè recuperati dalle vecchie centrali spente o scarti della medicina nucleare degli ospedali. Scarti che vanno spostati verso un sito unico per cui il comune ora si candida.

