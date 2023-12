Covid e influenza, Matteo Bassetti: "Forse il peggio deve arrivare"

27 dicembre 2023 a

Anche Matteo Bassetti, uno dei meno incendiari tra i virologi che abbiamo imparato a conoscere dai tempi del Covid, ora si lascia andare a una previsione non del tutto rassicurante. Il direttore del reparto Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova era ospite a Mattino 5, su Canale 5, dove è stato chiamato a fare il punto sulla situazione-Covid, con i contagi in lieve rialzo così come i ricoveri.

E Bassetti, archiviate le feste di Natale e le psicosi da contagio al cenone, spiega: "Si sta scatenando quello che avevamo ampiamente atteso che si scatenasse. Per una volta diciamolo: oltre un mese fa avevamo detto che a Natale avremmo avuto una coincidenza tra la circolazione di Covid, che non ci ha lasciato, e il virus influenzale insieme a tutti i virus parainfluenzali", ricorda.

Ma cosa significa? Ecco che Bassetti aggiunge: "I virus parainfluenzali sono una serie di virus minori, non così importanti, ma che causano una sindrome molto simile all'influenza". Insomma, febbre, tosse, male alle ossa e alle articolazioni. "Questo - rimarca - si è prontamente verificato". Ci aveva visto lungo, Bassetti. Ed ecco che però aggiunge: "Forse il peggio deve ancora arrivare. Stiamo vedendo un incremento continuo dell'influenza, a discapito del Covid. Nella settimana che seguirà il Natale arriverà a esserci quasi esclusivamente l'influenza, che arriverà al picco intorno al Capodanno e nella prima settimana di gennaio. Solo l'inizio, ma niente di diverso da quello che è successo l'anno scorso", conclude Bassetti ridimensionando l'allarme.